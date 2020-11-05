Экономика

11:45 05.11.2020

UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

2 мин читать
UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

UDP Renewables (Киев) совместно с испанской Acciona Energia Global ввели в промышленную эксплуатацию две очереди солнечной электростанции (СЭС) "Гудзовка-Солар 1" и СЭС "Гудзовка-Солар 2" мощностью 24,4 МВт (Измаил Одесской обл.).

Согласно сообщению UDP Renewables в соцсети "Фейсбук", генеральным подрядчиком проектов выступила группа компаний KNESS, финансовым партнером стал Credit Agricole Bank. Общая сумма инвестиций составила EUR21 млн.

"Вместе СЭС "Гудзовка-Солар 1, 2" имеют пиковую мощность 24,4 МВт. Станции оборудованы более 72 тыс. солнечных панелей производства компании JA Solar и Jinko Solar. Такое количество инновационного оборудования генерирует около 33600 МВт/ч электроэнергии в год и может обеспечить потребности 13 тыс. домохозяйств", – сообщила пресс-служба UDP Renewables.

В компании также подчеркнули, что работа новых СЭС позволит сократить выбросы диоксида углерода на 30 тыс. тонн в год.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в марте 2019 года разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" и "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

UDP Renewables – инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики. Стратегическим инвестором UDP Renewables является холдинговая компания Хмельницкого UFuture. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1млрд.

Теги: #сэс #udp #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 03.11.2020
Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

22:25 30.10.2020
В Каролино-Бугазской громаде по решению суда должны пройти повторные выборы

В Каролино-Бугазской громаде по решению суда должны пройти повторные выборы

18:49 29.10.2020
В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

В Одесской области правоохранители изъяли партию кокаина стоимостью в $10 млн – Госпогранслужба Украины

13:37 27.10.2020
В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

19:45 23.10.2020
В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

10:30 23.10.2020
Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

Кандидату на пост главы ОТГ в Одесской области бросили во двор "коктейли Молотова"

13:20 21.10.2020
В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

В Одесской области произошел взрыв возле АЗС, пострадал кандидат в депутаты горсовета

00:24 21.10.2020
"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

09:57 16.10.2020
В Одесской области за подкуп избирателей задержан глава избиркома и местный житель

В Одесской области за подкуп избирателей задержан глава избиркома и местный житель

02:22 15.10.2020
В Одесской области спустили на воду первую с 2017 года построенную баржу типа SLG №22

В Одесской области спустили на воду первую с 2017 года построенную баржу типа SLG №22

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

IFC оценивает потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций на уровне $73 млрд до 2030г – Минэнерго

Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

Минфин Украины намерен начать РЕПО- и другие активные операции с гособлигациями во II кв.-2021 – проект распоряжения Кабмина

Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов до 2022г – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

IFC оценивает потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций на уровне $73 млрд до 2030г – Минэнерго

У Украины 3 сценария развития титановой отрасли до 2030г: от падения выпуска концентрата вдвое до его роста всемеро - Институт будущего

Криклий пригласил австрийские компании к участию в отборе производителя электровозов для "Укрзализныци"

Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

Минфин Украины намерен начать РЕПО- и другие активные операции с гособлигациями во II кв.-2021 – проект распоряжения Кабмина

УЗ завершает переговоры по подписанию договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию

В Раду оперативно внесут законопроект об отсрочке фискализации ФЛП на год - Арахамия

МАУ имеет план действий для минимизации потерь на случай локдауна, но предостерегает о последствиях установления строгого карантина

Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА