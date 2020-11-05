UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

UDP Renewables (Киев) совместно с испанской Acciona Energia Global ввели в промышленную эксплуатацию две очереди солнечной электростанции (СЭС) "Гудзовка-Солар 1" и СЭС "Гудзовка-Солар 2" мощностью 24,4 МВт (Измаил Одесской обл.).

Согласно сообщению UDP Renewables в соцсети "Фейсбук", генеральным подрядчиком проектов выступила группа компаний KNESS, финансовым партнером стал Credit Agricole Bank. Общая сумма инвестиций составила EUR21 млн.

"Вместе СЭС "Гудзовка-Солар 1, 2" имеют пиковую мощность 24,4 МВт. Станции оборудованы более 72 тыс. солнечных панелей производства компании JA Solar и Jinko Solar. Такое количество инновационного оборудования генерирует около 33600 МВт/ч электроэнергии в год и может обеспечить потребности 13 тыс. домохозяйств", – сообщила пресс-служба UDP Renewables.

В компании также подчеркнули, что работа новых СЭС позволит сократить выбросы диоксида углерода на 30 тыс. тонн в год.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в марте 2019 года разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" и "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

UDP Renewables – инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики. Стратегическим инвестором UDP Renewables является холдинговая компания Хмельницкого UFuture. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1млрд.