Экономика

11:19 05.11.2020

Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

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Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

50 народных депутатов обратились в Конституционный суд Украины (КСУ) с ходатайством о признании неконституционными президентских указов, которыми были назначены члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление выступил народный депутат Алексей Кучеренко.

Как следует из конституционного представления от 3 ноября, обнародованном на сайте КСУ, нардепы намерены оспорить указы пятого президента Украины Петра Порошенко №152, 153 и 154 от 29 мая 2018 года о назначении членами регулятора Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко и Оксаны Кривенко, а также указы президента Владимира Зеленского №780, 781, 782 и 783 от 29 октября 2019 года о назначении членами НКРЭКУ Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

"Вышеуказанные указы хотя и являются индивидуальными правовыми актами, которые исчерпывают свое действие после их реализации (исполнения), они являются изданными с превышением конституционных полномочий вопреки Конституции Украины, а лица, назначенные вышеуказанными указами, продолжают пребывать на должностях и де-факто являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства", ‒ говорится в тексте представления. 

Как отмечают депутаты, государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах. При этом перечень полномочий президента является исчерпывающим и не может быть расширен законами, принимаемыми Верховной Радой или какими-либо иными нормативно-правовыми актами. Конституция Украины не предоставляет главе государства полномочия формировать другие органы государственной власти, а также назначать должностных лиц других органов власти, кроме перечисленных Конституцией.

В соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг" №394-ІХ от 19 декабря 2019 года, НКРЭКУ - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который создается Кабинетом министров. Этот статус Нацкомиссии законодательно был закреплен решением КСУ от 13 июня 2019 года №5-р/2019, которым суд потребовал определить правовой статус НКРЭКУ до конца 2019 года. В частности, на момент принятия этого решения НКРЭКУ имела статус независимого органа государственной регуляторной власти, который являлся неконституционным, так как не относился ни к одной из трех ветвей государственной власти.

Авторы конституционного представления утверждают, что создание нового органа государственной власти является возможным только посредством внесения соответствующих изменений в Основной закон. Таким образом, "назначение президентом Украины членов вышеуказанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом является превышением конституционных полномочий и противоречит положениям ст. 106 Конституции Украины".

Теги: #конституционный_суд #нкрэку
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