Экономика

18:16 04.11.2020

Криклий пригласил австрийские компании к участию в отборе производителя электровозов для "Укрзализныци"

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Криклий пригласил австрийские компании к участию в отборе производителя электровозов для "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству и участию в отборе производителя электровозов для АО "Укрзализныця" (УЗ).

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду, об этом он заявил в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Австрии в Украине Гернотом Пфандлером и представителями австрийского бизнеса.

Министерство отметило, что представители австрийского бизнеса, в свою очередь, представили министру свои предложения по реализации перспективных инфраструктурных проектов, в том числе по электрификации железной дороги.

По данным ведомства, Криклий в ходе встречи подчеркнул важность активизации совместных усилий для стимулирования рынка грузовых перевозок и отметил, что в июле 2019 года ведомство обратилось к федеральному министру по вопросам климатических воздействий, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии с просьбой выделить дополнительно 4 тыс. разрешений для украинских перевозчиков. На сегодня все австрийские разрешения на перевозку уже оформлены практически в полном объеме. Поэтому украинская сторона ожидает решение этого вопроса и получения дополнительных разрешений до конца текущего года.

Стороны также обсудили возможность сотрудничества в восстановлении дорожной инфраструктуры Украины и реализации концессионных проектов в дорожном строительстве.

Министр выразил благодарность австрийской стороне за поддержку в обмене опытом по внедрению WIM и Tolling system и положительно отметил подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в дорожном секторе между австрийской компанией ASFINAG и "Укравтодором".

Теги: #электровоз #укрзализныця #криклий
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