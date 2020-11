Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

Украина и Россия вступили в рассмотрение дела Pakistan International Airline Corporation v Times Travel (UK) Ltd ("Таймс Трэвел"), касающегося доктрины принуждения по английскому праву, которое находится в апелляционном производстве в Верховном суде (The Supreme Court) Великобритании и решение по которому будет влиять на решение по спору между Киевом и Москвой о еврооблигациях на $3 млрд, сообщил украинский Минфин.

"Верховный суд считает, что его решение по делу "Таймс Трэвел", которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях", – говорится в пресс-релизе Минфина.

Согласно ему, в этой связи Верховный суд решил отложить вынесение решения по спору между Украиной и РФ, поскольку аргумент защиты по принуждению является одной из линий защиты Украины против иска России.

Минфин указал, что слушания дела "Таймс Трэвел" в Верховном суде состоялось 2-3 ноября, Украина и ее доверенное лицо предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения. Согласно релизу, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины и представила ее правовую позицию перед коллегией в составе пяти высокопоставленных судей Верховного суда, четверо из которых также участвовали в решении апелляции по делу о российских еврооблигациях в декабре прошлого года.

"После завершения слушания судьи сообщили, что вынесение решения было отложено на более позднюю дату. Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года", – отмечается в релизе.

Минфин уточнил, что Верховный суд еще 15 июня этого года сообщил Украине и России, что до вынесения решения по делу о еврооблигациях на $3 млрд, якобы выпущенных Украиной в декабре 2013 года, суд сначала рассмотрит апелляционную жалобу по делу "Таймс Трэвел", которое касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "путем законного акта" по английскому праву.

Украинское ведомство отмечает, что пока неизвестно, каким образом Верховный суд решит продолжить разрешение спора в апелляции по делу о российских еврооблигациях. В частности, будут ли стороны предоставлять суду свои дальнейшие письменные и/или устные объяснения относительно решения по делу "Таймс Трэвел" (как только это решение будет объявлено) и его значения или другого влияния на дело по еврооблигациям, до вынесения Верховным судом своего решения по спору Украины и РФ.

"Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу "Таймс Трэвел", существует большая вероятность того, что решение Верховного суда по делу о российских еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", – прогнозирует Минфин Украины.

В его релизе подчеркивается, что Украина доверяет английском судопроизводству и, как и ранее, уверена в достижении положительного для Украины результата в процессе, который был начат по указанию РФ с целью реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании 9-12 декабря 2019 года рассматривал жалобы Украины и России на вынесенное в сентябре 2018 года решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд и отложил вынесение решения.

17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.

Однако после жалобы Украины апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежания выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В Верховном суде The Law Debenture Trust Corporation plc оспаривает решение апелляционного суда в целом и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает ряд тезисов из его решения.

Судьями выступают лорды Рид (Lord Reed), Карнват (Lord Carnwath), Ходж (Lord Hodge), Ллойд-Джонс (Lord Lloyd-Jones) и лорд Китчин (Lord Kitchin).