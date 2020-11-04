Минфин Украины намерен начать РЕПО- и другие активные операции с гособлигациями во II кв.-2021 – проект распоряжения Кабмина

Министерство финансов Украины намерено со второго квартала 2021 года начать осуществление активных операций с государственным долгом, в частности, операции выкупа и обмена РЕПО с ценными госбумагами.

Соответствующие изменения содержатся в проекте распоряжения Кабинета Министров "Об утверждении Концепции по управлению ликвидностью на 2020-2023 гг. и утверждении плана мероприятий по ее реализации", который включен в повестку заседания правительства в среду.