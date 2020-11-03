Экономика

19:21 03.11.2020

В Раду оперативно внесут законопроект об отсрочке фискализации ФЛП на год - Арахамия

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В Раду оперативно внесут законопроект об отсрочке фискализации ФЛП на год - Арахамия

В Верховную Раду оперативно внесут законопроект об отсрочке фискализации физических лиц-предпринимателей на один год, чтобы было время для наработки оптимальных решений, необходимых для внедрения более цивилизованных правил для бизнеса, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Экономика сегодня действительно нуждается в эффективных решениях. Сегодня, к примеру, было много событий под Верховной Радой. Организаторы, среди прочего, это наши ФЛП. Развитие бизнеса - для нас, как новых политиков, - приоритетная задача. Для нас это очень важно. Поэтому сегодня оперативно встретился с активом общественных союзов ФЛП. Проблематика абсолютно понятная для меня. Поэтому быстро вносим законопроект для отсрочки фискализации ФЛП на год", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Арахамия указал, что это не окончательное решение вопроса, но это время нужно, чтобы наработать оптимальные решения, необходимые для стимуляции экономики и внедрения более цивилизованных правил для бизнеса.

"Бизнес в Украине должен чувствовать себя свободно и понимать, что государство его защищает", - подчеркнул он.

Ранее глава общественной организации "Твердыня", кандидат в депутаты Киевсовета от партии "Слуга народа" Юрий Федоренко сообщил в соцсети, что лично передал Арахамия обращение по ситуации, сложившейся вокруг введения фискализированных РРО (регистраторы расчетных операций) для физических лиц-предпринимателей, что привело к значительному росту социальной напряженности.

"Попытки осложнить работу предпринимателей в условиях карантина приведут к невозможности осуществления деятельности, бизнес-эмиграции, в то время как сегодня местные бюджеты минимум на 20% процентов наполняются именно за счет налогов, которые платит малый бизнес", - отметил он.

По словам Федоренко, Арахамия пообещал, что власти в кратчайшие сроки отреагируют на обращение и найдут компромиссное решение, которое создаст для частных предпринимателям лучшие условия для максимально беспрепятственного и прозрачного ведения бизнеса.

Теги: #законопроект #флп
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