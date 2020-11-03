Экономика

19:11 03.11.2020

МАУ имеет план действий для минимизации потерь на случай локдауна, но предостерегает о последствиях установления строгого карантина

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МАУ имеет план действий для минимизации потерь на случай локдауна, но предостерегает о последствиях установления строгого карантина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разработала план антикризисных действий на случай строгого карантина в Украине, однако предостерегает о последствиях подобного локдауна, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"МАУ имеет план действий на случай повторения ситуации, направленный на минимизацию перспективных потерь от возможного простоя полетов. Но инициаторам решения об очередном локдауне следует осознать ответственность за его последствия, в частности, за дальнейшее сокращение рабочих мест, падение доходов и отчислений в государственную казну. Для наглядности - одно рабочее место в авиации генерирует пять в смежных областях, а это значит, что очередная стагнация авиарынка нанесет тяжелейший удар как по авиакомпании, так и игрокам других отраслей экономики страны", - заявили в компании.

В МАУ отметили, что за три месяца весеннего локдауна и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн. Стабильность работы авиакомпании после частичного перезапуска полетов летом была обеспечена экстренными антикризисными мерами менеджмента по оптимизации затрат и ресурсов (сокращение финансовых затрат, штата сотрудников, флота воздушных судов).

"Фактически не получив поддержки со стороны государства в критический момент, в отличие от европейских перевозчиков, МАУ вышла из ситуации своими силами. Соответственно, на случай повторения локдауна у авиакомпании сформировано понимание необходимых антикризисных действий, однако значительную роль в преодолении трудностей также будет играть соответствующая позиция государства", - добавили в МАУ.

"С учетом перечисленных последствий первого локдауна, бизнес как в Украине, так и во всем мире надеется на то, что повторения ситуации не будет. Результаты полной остановки работы гражданской авиации и пассажирских перелетов чреваты большими социальными и экономическими обострениями, критическими для благосостояния любой страны", - подытожили в компании.

Теги: #позиция #локдаун #авиаперевозчик
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