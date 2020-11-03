Экономика

19:09 03.11.2020

Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов до 2022г – Разумков

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Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов до 2022г – Разумков

Верховная Рада Украины по договоренности всех фракций в среду, 4 ноября, планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год – до 2022 года – обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами".

"Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп… Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - сказал спикер парламента после проведенных в парламенте консультаций с участием главы профильного комитета Данилы Гетманцева.

По его словам, в среду будет дано поручение комитету безотлагательно его рассмотреть и сразу вынести в зал для голосования.

"Я уверен, что никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - отметил Разумков.

Как сообщалось, во вторник под Верховной Рады протестовали как противники, так и сторонники обязательного введения кассовых аппаратов.

Согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021-го – независимо от видов деятельности. Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет.

Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

В то же время в Раде в июле были зарегистрированы законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения РРО.

Теги: #перенос #рро
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