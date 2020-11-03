Экономика

18:55 03.11.2020

Украина повысила ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%

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Украина повысила ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло увеличить объемы продаж почти впятеро – до 1,96 млрд грн благодаря повышению ставки размещения 4-мес. облигаций с 7,3% до 7,5% годовых, что позволило удовлетворить единственную заявку на эти бумаги на 1,956 млрд грн.

В то же время на двух других аукционах Минфин отказался повышать ставки и отклонил 12 из 16 заявок на общую сумму 468 млн грн (по номиналу) на покупку годичных и трехлетних бумаг.

Покупатели просили от 10,75% до 11,5% про годичным бумагам и до 12,5% – по трехлетним, тогда как Минфин согласился удовлетворить лишь четыре небольших заявки на покупку трехлетних бумаг на 2,8 млн грн под прежнюю ставку 10,95% годовых.

Теги: #овгз #минфину #ставка
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