S&P по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню BICRA

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA), говорится в сообщении S&P во вторник.

Согласно ему, уровень экономического риска в украинской банковской системе является очень высоким в международном контексте.

Аналитики S&P также указали, что за последние пять лет уровень отраслевого риска для украинских банков снизился, однако остается на очень высоком уровне.

"Мы полагаем, что качество банковского регулирования и надзора повысилось в течение последних пяти лет в период деятельности нового руководства Национального банка. НБУ стремится сохранить независимость, несмотря на политическое давление, и привести украинский режим регулирования в соответствие со стандартами ЕС", – также указывается в сообщении.