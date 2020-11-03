Экономика

18:08 03.11.2020

S&P по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню BICRA

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S&P по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню BICRA

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA), говорится в сообщении S&P во вторник.

Согласно ему, уровень экономического риска в украинской банковской системе является очень высоким в международном контексте.

Аналитики S&P также указали, что за последние пять лет уровень отраслевого риска для украинских банков снизился, однако остается на очень высоком уровне.

"Мы полагаем, что качество банковского регулирования и надзора повысилось в течение последних пяти лет в период деятельности нового руководства Национального банка. НБУ стремится сохранить независимость, несмотря на политическое давление, и привести украинский режим регулирования в соответствие со стандартами ЕС", – также указывается в сообщении.

Теги: #standard_poors #банки #украина
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