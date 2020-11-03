Экономика

17:47 03.11.2020

НБУ предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов

2 мин читать
НБУ предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил о риске недофинансирования доходов государственного бюджета на 2021 год на уровне 65 млрд грн из-за завышенных макроэкономических прогнозов, говорится в решении бюджетного комитета Рады по итогам рассмотрения проекта госбюджета-2021.

"НБУ отмечает, что заложенные в основу проекта госбюджета-2021 отдельные макропоказатели являются слишком оптимистичными и завышенными, поэтому их использование может привести к нереалистичным прогнозам бюджетных показателей. (…) НБУ считает, что из-за завышенных макропоказателей на 2021 год существуют риски недополучения доходов в объеме 65 млрд грн", – говорится в решении.

По мнению Нацбанка, основные риски недовыполнения доходной части бюджета возникают из-за высокого показателя номинального ВВП (4,505 трлн грн) и слабого обменного курса гривни (среднегодовой – 29,1 грн/$1), заложенных в проект госбюджета-2021.

"Учитывая это, НБУ считает целесообразным пересмотреть доходную и расходную части госбюджета с учетом более консервативного макроэкономического прогноза", – отмечается в документе.

Бюджетный комитет также уточнил, что, по оценкам центробанка, предусмотренный в законопроекте размер дефицита госдолга на уровне 6% ВВП является сложным для финансирования и создает риски разбалансирования экономики, поскольку фискальная политика должна оставаться контрциклической.

Нацбанк также отметил, что финансирование дефицита госбюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн) возможно за счет роста их доходности. При этом, в связи с тем, что ОВГЗ является безрисковым активом для банков и их доходность формирует нижнюю границу для кредитных ставок банков, по мнению НБУ, существует риск существенного роста последних, отмечается в документе.

По оценкам центробанка, впоследствии это может спровоцировать риски невозможности активизации кредитования вследствие роста процентных ставок экономики и фокусирования банков на операциях по покупке ОВГЗ, говорится в решении.

Теги: #бюджет #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 02.11.2020
Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

17:11 02.11.2020
Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

16:36 02.11.2020
Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

15:08 02.11.2020
Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

14:31 02.11.2020
Сохранение учетной ставки в 6% 21 октября поддержали 9 из 10 членов комитета НБУ, один был за 5,75%

Сохранение учетной ставки в 6% 21 октября поддержали 9 из 10 членов комитета НБУ, один был за 5,75%

12:06 02.11.2020
ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

16:38 30.10.2020
НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021

НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021

15:06 29.10.2020
Вопрос агрострахования в Украине не только назрел, но и перезрел – Рожкова

Вопрос агрострахования в Украине не только назрел, но и перезрел – Рожкова

12:59 29.10.2020
Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ

Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ

12:24 29.10.2020
Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

S&P по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню BICRA

Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина

Украина и ЕС в начале 2021г начнут обновление Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня и объемов украинского экспорта – Стефанишина

Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Киева почти на 1,5 млрд грн рейтинг "B(EXP)"

КС снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона о ФГВФЛ

ПОСЛЕДНЕЕ

S&P по-прежнему относит банковский сектор Украины к группе 10 по уровню BICRA

"Укравтодор" внедрит систему управления качеством в дорожной отрасли

Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина

Нефть уверенно дорожает на фоне надежд на действия ОПЕК+, Brent - $40,22 за баррель

Минцифры и Facebook запускают образовательный хаб для малых и средних предприятий

Украина и ЕС в начале 2021г начнут обновление Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня и объемов украинского экспорта – Стефанишина

"Укравтодор" взял на баланс путепровод на окружной дороге Харькова

Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Киева почти на 1,5 млрд грн рейтинг "B(EXP)"

Мининфраструктуры сообщает об осуществлении капремонта шлюзов на Днепре, планирует осуществлять навигацию на протяжении всего года

Meest Express при вероятном введении локдауна ожидает роста спроса на услуги, активно готовится к потенциальной фазе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА