Экономика

17:23 03.11.2020

Нефть уверенно дорожает на фоне надежд на действия ОПЕК+, Brent - $40,22 за баррель

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Нефть уверенно дорожает на фоне надежд на действия ОПЕК+, Brent - $40,22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов во вторник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55  во вторник составляет $40,22 за баррель, что на $1,25 (3,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,20 за баррель, что на $1,39 (3,78%) выше уровня предыдущей сессии.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США. По мнению аналитиков Rystad Energy, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена будет способствовать росту нефтяного спроса в краткосрочной перспективе, однако его внешняя политика может привести к росту предложения на рынке.

"Мы видим потенциал роста мирового нефтяного спроса на 500 тыс. баррелей в сутки в 2021 году, если Байден станет 46-м президентом США, по сравнению с прогнозом, который предполагает продолжение политики Трампа", - считают в Rystad Energy.

В то же время, эксперты полагают, что возможная нормализация отношений с Венесуэлой и Ираном при новом президенте может привести к росту предложения по меньшей мере на 2 млн б/с уже в следующем году.

Между тем аналитики инвесткомпаний и банков, несмотря на возвращение цены Brent в последнюю неделю октября к июньским минимумам ниже $40 за баррель, надеются на ее рост к 2021 году. Однако эксперты не спешат пересматривать свои прогнозы на текущий и следующий год ввиду рисков для восстановления спроса, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса".

Так, по мнению экспертов из Saxo Bank, нефтяной рынок будет оставаться в текущем ценовом диапазоне: марка Brent продержится между $40 и $50 за баррель и лишь в первой половине 2021 года может подняться выше $50 за баррель.

Теги: #нефть
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