Экономика

15:19 03.11.2020

Украина и ЕС в начале 2021г начнут обновление Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня и объемов украинского экспорта – Стефанишина

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Украина и ЕС в начале 2021г начнут обновление Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня и объемов украинского экспорта – Стефанишина

Украина и Европейский Союз в 2021 году приступят к переговорам об обновлении Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня товаров и услуг, а также их объемов, поставляемых на европейский рынок, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина.

"С января следующего года мы, как и планировали, сможем начать конкретные переговоры по параметрам торговли с ЕС, параллельно проводя процесс политической оценки выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказала она во время онлайн-интервью "Торговые войны: искусство защиты" во вторник.

По ее словам, Украина инициировала процесс обновления соглашения, поскольку юридически открылась такая возможность, а также возникла необходимость пересмотреть параметры торговли.

"С другой стороны – мы уже переросли те объемы торговли и доступа на рынки ЕС, которые были заложены в этом документе. И наша позиция была подкреплена позицией бизнеса, с которым мы постоянно находимся в диалоге", – отметила вице-премьер, добавив: "Наши амбиции закладывают возможности пересмотра соглашения по всем видам товаров и услуг, а также расширения их перечня и включения новых позиций, по которым ранее не велись переговоры".

По словам Стефанишиной, есть блок вопросов, касающийся увеличения или отмены квот, а также установления нулевой таможенной ставки, которые предстоит обсудить на переговорах.

По ее словам, в первую очередь речь идет о пищевой продукции – "лидерам торговли, которые положительно зарекомендовали себя с момента действия соглашения".

"Здесь мы не ожидаем сложных переговоров", – прогнозирует вице-премьер.

В то же время она отметила наличие сложного блока вопросов относительно торговли продукцией металлургического комплекса, который выходит за рамки регулирования Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Это комплексный вопрос. Европейский рынок заинтересован в том, чтобы максимально защищаться, но переговоры будут", – заявила Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, планируется, в частности, рассмотреть вопрос создания стимулов для выхода малого и среднего бизнеса на европейские рынки, по которым еще не было договоренностей.

Она разъяснила: Украина совместно с Еврокомиссией сейчас нарабатывает модальности предстоящих переговоров относительно общего обзора соглашения, а также того, какие органы ассоциации и какие параметры будут пересматриваться.

Что касается оценки выполнения Соглашения об ассоциации, то, по словам вице-премьера, она необходима для понимания того, что работает, а что требует дополнительных соглашений или правовых инициатив.

Теги: #стефанишина #ес #соглашение #торговля #украина
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