Экономика

14:29 03.11.2020

"Укравтодор" взял на баланс путепровод на окружной дороге Харькова

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"Укравтодор" взял на баланс путепровод на окружной дороге Харькова

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") ожидает передачи на его баланс путепровода через ж/д пути станции "Основа" на окружной дороге Харькова.

Согласно сообщению на сайте "Укравтодора" во вторник, последние 13 лет путепровод должным образом не содержался, в настоящее время находится в аварийном состоянии - конструкции ржавые, на металлических пролетных сооружениях трещины, на опорах разрушается бетон. "Промедление с ремонтом может вызвать проблемы как для автомобильного, так и железнодорожного сообщения области, ведь под путепроводом проходят 12 железнодорожных путей", - отмечают в "Укравтодоре".

Ранее "Укравтодор" не мог ремонтировать указанный путепровод, поскольку тот не был на государственном балансе. "Балансодержатель путепровода "потерялся" еще в 2007 году. Тогда распоряжением КМУ проезжую часть дороги передали из коммунальной собственности Харькова в государственную собственность, а вот сам мост - забыли", - отмечают в автодорожном агентстве.

Решением от 2 ноября 2020 года Харьковский хозяйственный суд разрешил передать путепровод через железнодорожные пути на баланс "Укравтодора" (Службы автомобильных дорог в Харьковской области). Служба проведет комиссионное обследование сооружения и выполнит все первоочередные меры по ликвидации выявленных дефектов. Далее будет разработана проектная документация и будет проведен ремонт путепровода.

Теги: #укравтодор #харьков
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