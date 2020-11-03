Meest Express при вероятном введении локдауна ожидает роста спроса на услуги, активно готовится к потенциальной фазе

Почтово-логистический оператор ООО "Торговый дом "Мист-Экспресс" (Meest Express, Львов) при вероятном введении строгого карантина в Украине в связи с коронавирусом ожидает роста спроса на подавляющее большинство своих услуг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"При вероятном введении локдауна мы ожидаем рост спроса на большинство наших услуг и продуктов, поскольку большая часть из них является чрезвычайно актуальной при строгом карантине. Например, адресная доставка, отправка и получение посылок в почтоматах, где отсутствует дополнительный контакт с людьми и очереди. Также, доставка международной электронной коммерции", - рассказали в Meest Express.

В компании отметили, что во время весеннего карантина количество посылок с иностранных интернет-магазинов увеличилось на 40-45%.

"Поэтому мы активно готовимся к такой потенциальной фазе, чтобы легко выдержать дополнительные нагрузки на операционные процессы и удовлетворить потребителей на высоком уровне. Существуют кадровые резервы, сформированные нашей HR-командой. Мы обеспечены необходимыми средствами и материалами, чтобы работники были защищены и в безопасности", - добавили в Meest Express.

Meest Group входит в международную корпорацию "Мист" (Meest Corporation Inc., Торонто, Канада), предоставляет почтово-логистические услуги в 20 странах мира: Канаде, США, Украине, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Греции, Португалии, Чехии, Польше, Китае, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Израиле.

В Украине группа представлена почтово-логистическим оператором Meest Express, который с 2005 года предоставляет услуги адресной доставки. Представительства Meest Express (свыше 2,7 тыс.) всех форм сотрудничества расположены во всех областных центрах и крупных городах, а также в районных центрах Украины.

Согласно информации в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником ООО "ТД "Мист-Экспресс" является гражданин Канады Ростислав Кисиль.