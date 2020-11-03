Ситуация с COVID-19 в США ухудшается, признают в Белом доме

Эпидемия COVID-19 в США вступает в "смертоносную фазу", которая требует от властей более агрессивных действий, сообщает газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом доктора Дебору Биркс.

По данным газеты, такое предостережение содержится в частном меморандуме Биркс, который она направила сотрудникам американской администрации.

"Мы входим в наиболее тревожную и наиболее смертоносную фазу пандемии", - цитирует издание слова координатора.

"Дело не в локдауне, дело было не в локдауне с марта или апреля. Речь идет об агрессивно сбалансированном подходе, который не применяют", - продолжила она.

Согласно информации The New York Times, Биркс предположила, что президент США Дональд Трамп и его советники тратят слишком много времени на то, чтобы избежать введения карантина в стране, но недостаточно на контроль над распространением вируса.

О меморандуме Биркс ранее сообщила газета The Washington Post, а неназванный представитель Белого дома подтвердил подлинность документа.

The New York Times напоминает, что известного исследователя ВИЧ Дебору Биркс назначили в марте на пост координатора рабочей группы по коронавирусу COVID-19 при Белом доме. В ее обязанности входит организации работы этой группы, надзор за мерами администрации США по борьбе с коронавирусом и их координация.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что США, скорее всего, придется пережить трудную зиму в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что рабочая группа Белого дома по COVID-19 стала собираться реже, и ее влияние сократилось в то время, как американская администрация сфокусировалась на задаче восстановить экономическую активность в стране, подорванную эпидемией.

Позднее Трамп намекнул, что в случае победы на президентских выборах может уволить Фаучи, поскольку тот "во многом был неправ".

Трамп заявлял, что люди "устали" постоянно слышать о коронавирусе. Американский лидер также назвал Фаучи "катастрофой", но при этом высказывал мнение, что проблем будет еще больше, если его уволить.

Западные СМИ отмечали, что в свою очередь Фаучи неоднократно заявлял о необходимости ужесточения мер по борьбе с коронавирусом из-за стремительного распространения инфекции в то время, как президент Трамп не является сторонником такого подхода к борьбе с пандемией.