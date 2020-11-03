Экономика

09:16 03.11.2020

Ситуация с COVID-19 в США ухудшается, признают в Белом доме

2 мин читать
Ситуация с COVID-19 в США ухудшается, признают в Белом доме

Эпидемия COVID-19 в США вступает в "смертоносную фазу", которая требует от властей более агрессивных действий, сообщает газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом доктора Дебору Биркс.

По данным газеты, такое предостережение содержится в частном меморандуме Биркс, который она направила сотрудникам американской администрации.

"Мы входим в наиболее тревожную и наиболее смертоносную фазу пандемии", - цитирует издание слова координатора.

"Дело не в локдауне, дело было не в локдауне с марта или апреля. Речь идет об агрессивно сбалансированном подходе, который не применяют", - продолжила она.

Согласно информации The New York Times, Биркс предположила, что президент США Дональд Трамп и его советники тратят слишком много времени на то, чтобы избежать введения карантина в стране, но недостаточно на контроль над распространением вируса.

О меморандуме Биркс ранее сообщила газета The Washington Post, а неназванный представитель Белого дома подтвердил подлинность документа.

The New York Times напоминает, что известного исследователя ВИЧ Дебору Биркс назначили в марте на пост координатора рабочей группы по коронавирусу COVID-19 при Белом доме. В ее обязанности входит организации работы этой группы, надзор за мерами администрации США по борьбе с коронавирусом и их координация.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что США, скорее всего, придется пережить трудную зиму в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что рабочая группа Белого дома по COVID-19 стала собираться реже, и ее влияние сократилось в то время, как американская администрация сфокусировалась на задаче восстановить экономическую активность в стране, подорванную эпидемией.

Позднее Трамп намекнул, что в случае победы на президентских выборах может уволить Фаучи, поскольку тот "во многом был неправ".

Трамп заявлял, что люди "устали" постоянно слышать о коронавирусе. Американский лидер также назвал Фаучи "катастрофой", но при этом высказывал мнение, что проблем будет еще больше, если его уволить.

Западные СМИ отмечали, что в свою очередь Фаучи неоднократно заявлял о необходимости ужесточения мер по борьбе с коронавирусом из-за стремительного распространения инфекции в то время, как президент Трамп не является сторонником такого подхода к борьбе с пандемией.

Теги: #сша #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:30 03.11.2020
Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заболел COVID-19

Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заболел COVID-19

08:48 03.11.2020
В Украине побит рекорд инфицированных COVID-19 за сутки, заболело 8 889 человек, скончалось 157 больных – Минздрав

В Украине побит рекорд инфицированных COVID-19 за сутки, заболело 8 889 человек, скончалось 157 больных – Минздрав

07:42 03.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 47 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 47 млн

05:48 03.11.2020
Джихадисты причастны к атаке в Вене - SITE Intelligence Group

Джихадисты причастны к атаке в Вене - SITE Intelligence Group

03:22 03.11.2020
Во Франции зарегистрировали на 6 тыс. случаев заражения коронавирусом больше, чем накануне, умерли еще 416 человек

Во Франции зарегистрировали на 6 тыс. случаев заражения коронавирусом больше, чем накануне, умерли еще 416 человек

00:58 03.11.2020
Больницы для больных COVID-19 в Донецкой области заполнены более чем на 50%

Больницы для больных COVID-19 в Донецкой области заполнены более чем на 50%

23:38 02.11.2020
В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались

В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались

21:49 02.11.2020
Более 55 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили в Испании за три дня

Более 55 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили в Испании за три дня

19:21 02.11.2020
Степанов: до конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов

Степанов: до конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов

19:12 02.11.2020
Байден вместе с внуками отправился на митинг в Огайо, Трамп направляется в Северную Каролину

Байден вместе с внуками отправился на митинг в Огайо, Трамп направляется в Северную Каролину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

Остатки на Едином казначейском счете в октябре сократились на 28,8% - Госказначейство

Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

Транзит газа из РФ через Украину за 10 мес.-2020 составил 45 млрд куб. м, прогноз на год – 55-56 млрд куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

Нефть перешла к росту после падения до 5-месячного минимума, Brent - $38,10 за баррель

Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

"Донбассэнерго" призывает Кабмин и НКРЭКУ реализовать ряд безотлагательных мер по стабилизации энергорынка

Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА