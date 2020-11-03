Экономика

09:02 03.11.2020

Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

1 мин читать
Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия на подписание с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети акционерного общества "Укрпошта" (Модернизация и цифровизация "Укрпошты" и сельских отделений)" между Украиной и ЕБРР.

Соответствующее распоряжение №497/2020-рп глава государства подписал 2 ноября, сообщается на официальном сайте президента. В нем он сформировал состав украинской делегации на переговоры и утвердил директивы для неё.

Переговоры с ЕБРР относительно заключения гарантийного соглашения будет вести первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович. Ему разрешено вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации.

Теги: #укрпошта #ебрр #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:23 03.11.2020
Зеленский о законопроекте группы депутатов во главе с Разумковым: пока не знаю деталей, но разделением вопросов эту сложную проблему не решить

Зеленский о законопроекте группы депутатов во главе с Разумковым: пока не знаю деталей, но разделением вопросов эту сложную проблему не решить

02:11 03.11.2020
Зеленский считает, что Окружной админсуд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу ВККС

Зеленский считает, что Окружной админсуд Киева нужно "перезагрузить", но сначала нужно запустить работу ВККС

00:39 03.11.2020
Зеленский: КС дал три месяца на исправление закона о НАБУ, понимая, что для изменений в Конституцию нужны две сессии Рады

Зеленский: КС дал три месяца на исправление закона о НАБУ, понимая, что для изменений в Конституцию нужны две сессии Рады

00:24 03.11.2020
Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

23:43 02.11.2020
Зеленский считает, что судьи КС, которые не поддержали скандальное решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями КС

Зеленский считает, что судьи КС, которые не поддержали скандальное решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями КС

23:07 02.11.2020
Зеленский: я никого из судей КС полтора года не знал и не общался с ними, поэтому какая может быть узурпация власти

Зеленский: я никого из судей КС полтора года не знал и не общался с ними, поэтому какая может быть узурпация власти

22:24 02.11.2020
Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

Зеленский предлагает главе КС Тупицкому самому подать в отставку

22:05 02.11.2020
Зеленский не исключает роспуска Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте

Зеленский не исключает роспуска Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте

21:04 02.11.2020
Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС

Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС

20:41 02.11.2020
Зеленский говорил на фракции "Слуги народа", что законопроект по КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение - советник главы ОП

Зеленский говорил на фракции "Слуги народа", что законопроект по КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение - советник главы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

Остатки на Едином казначейском счете в октябре сократились на 28,8% - Госказначейство

Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

Транзит газа из РФ через Украину за 10 мес.-2020 составил 45 млрд куб. м, прогноз на год – 55-56 млрд куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация с COVID-19 в США ухудшается, признают в Белом доме

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

Нефть перешла к росту после падения до 5-месячного минимума, Brent - $38,10 за баррель

Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

"Донбассэнерго" призывает Кабмин и НКРЭКУ реализовать ряд безотлагательных мер по стабилизации энергорынка

Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА