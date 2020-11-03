Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия на подписание с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети акционерного общества "Укрпошта" (Модернизация и цифровизация "Укрпошты" и сельских отделений)" между Украиной и ЕБРР.

Соответствующее распоряжение №497/2020-рп глава государства подписал 2 ноября, сообщается на официальном сайте президента. В нем он сформировал состав украинской делегации на переговоры и утвердил директивы для неё.

Переговоры с ЕБРР относительно заключения гарантийного соглашения будет вести первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович. Ему разрешено вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации.