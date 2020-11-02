АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал государственный Ощадбанк (Киев) на 1,058 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде не предоставления информации Комитету по требованию госуполномоченного в установленный им срок.

Согласно сообщению на сайте АМКУ в понедельник, такое решение принято 30 октября.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.