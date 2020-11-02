Экономика

17:49 02.11.2020

Нефть перешла к росту после падения до 5-месячного минимума, Brent - $38,10 за баррель

2 мин читать
Нефть перешла к росту после падения до 5-месячного минимума, Brent - $38,10 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник после падения до минимума за пять месяцев в связи с опасениями, что ограничения экономической активности в Европе ударят по спросу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 КВ в понедельник составляет $38,10 за баррель, что на $0,16 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $35,96 за баррель, что на $0,17 (0,47%) выше уровня предыдущей сессии.

Обеспокоенность инвесторов вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Принятые в Европе меры могут сократить спрос на нефть примерно на 2 млн баррелей в сутки, говорит директор по исследованиям в области энергетики Goldman Sachs Group Дамьен Курвален, которого цитирует Dow Jones. Таким образом, спрос на нефть в Европе вернется к уровням, наблюдавшимся в мае, когда основная часть континента начала снятие ограничений.

В то же время, Майк Мюллер из Vitol Group не считает, что новые локдауны в Европе приведут к значительному падению нефтяных цен. По его словам, которые приводит Bloomberg, снижение спроса из-за этих мер может составить "сотни тысяч баррелей в сутки", однако "преобладающим фактором остается то, что мир продолжает сокращать запасы".

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Теги: #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 02.11.2020
Нефть WTI дешевеет после максимального месячного падения с марта, Brent опустилась до $36,74 за баррель

Нефть WTI дешевеет после максимального месячного падения с марта, Brent опустилась до $36,74 за баррель

17:24 27.10.2020
Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель

Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель

09:20 27.10.2020
Цены на нефть поднимаются после падения накануне, Brent подорожала до $40,73 за баррель

Цены на нефть поднимаются после падения накануне, Brent подорожала до $40,73 за баррель

16:38 26.10.2020
Цены на нефть вновь ускорили падение и теряют около 3%, Brent - $40,65 за баррель

Цены на нефть вновь ускорили падение и теряют около 3%, Brent - $40,65 за баррель

09:41 26.10.2020
Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире, Brent - $41,02 за баррель

Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире, Brent - $41,02 за баррель

15:38 21.10.2020
Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $42,46 за баррель

Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $42,46 за баррель

08:55 20.10.2020
Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель

Цены на нефть снижаются после завершения встречи JMMC, Brent на уровне $42,29 за баррель

18:17 16.10.2020
Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

08:55 16.10.2020
Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

14:05 15.10.2020
Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,42 за баррель

Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,42 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

Остатки на Едином казначейском счете в октябре сократились на 28,8% - Госказначейство

Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

Транзит газа из РФ через Украину за 10 мес.-2020 составил 45 млрд куб. м, прогноз на год – 55-56 млрд куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

"Донбассэнерго" призывает Кабмин и НКРЭКУ реализовать ряд безотлагательных мер по стабилизации энергорынка

Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

Индекс ожиданий деловой активности в Украине в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 – НБУ

КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

Остатки на Едином казначейском счете в октябре сократились на 28,8% - Госказначейство

Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА