Экономика

17:11 02.11.2020

Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

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Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

Выполнение всех обязательств перед Международным валютным Фондом (МВФ) и продолжение программы сотрудничества будет очень позитивным сигналом и лучшим “успокоительным” для валютного рынка, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий в понедельник.

"Сейчас важно выполнить все обязательства перед МВФ и продолжить программу сотрудничества. Это будет очень позитивным сигналом для рынка. Возможно, даже лучшим "успокоительным",-- считает он.

Гелетий добавил, что с макроэкономической точки зрения, ситуация в Украине сейчас "достаточно неплохая", указав, что в январе-сентябре 2020 года профицит текущего счета платежного баланса составил $4,2 млрд, или 4% ВВП (тогда как за девять месяцев 2019 года дефицит составлял $5,6 млрд или 5,1% ВВП) ввиду того, что импорт во время кризиса сокращался значительно существеннее экспорта.

Он подчеркнул, что НБУ продолжает придерживаться режима плавающего валютного курса – регулятор не противодействует рыночным трендам и только сглаживает чрезмерные колебания гривни, как в сторону ревальвации, так и девальвации.

Помимо того, Гелетий отметил, что с началом нового бизнес-сезона – осени – спрос на валюту традиционно растет и в этом году его сформировали в основном импортеры (в частности, потребительских товаров), чему также способствовала мягкая бюджетная политика – правительство в этот период значительно активизировало финансирование бюджетных расходов.

Он отметил, что спрос на валюту также увеличился на фоне погашения внешних обязательств и репатриации дивидендов, добавив, что осенью сохранился умеренный тренд на сокращение вложений иностранных инвесторов в государственные облигации Украины.

Кроме того, в этом году активная фаза экспорта урожая началась позже, чем в прошлом, поэтому спрос на валюту закономерно превысил предложение, и гривня несколько ослабла, резюмировал Гелетий.

Он также отметил, что прошлой осенью действие аналогичного сезонного фактора было менее заметным, поскольку его перекрыли нетипичный существенный приток валюты от нерезидентов, ранний экспорт урожая и значительные объемы продажи валюты отдельными госкомпаниями, что отразилось на укреплении нацвалюты.

"Со своей стороны Национальный банк политики на валютном рынке не меняет. Мы не противодействуем рыночным трендам и даем гривне колебаться в обе стороны", – подчеркнул замглавы НБУ.

Гелетий указал, что в августе, когда предложение валюты превышало спрос, центробанк давал гривне укрепляться и выкупал избыток валюты, при этом в сентябре, когда спрос превысил предложение, регулятор не противодействовал рыночному тренду на ослабление гривни, но сглаживал колебания, продавая валюту.

По его словам, в прошлом месяце ситуация на валютном рынке более-менее сбалансировалась и рынок преимущественно самостоятельно находил баланс, в связи с этим Нацбанк выходил на рынок с минимальным объемом интервенций, а также отказался от них в предпоследнюю неделю октября.

При этом, в последние дни прошлого месяца, когда на рынке снова начало преобладать предложение, центробанк вышел на валютный рынок для сглаживания колебаний и продал $147,5 млн, сообщил Гелетий.

"В то же время, несмотря на ослабление гривни, мы поддерживаем низкую инфляцию. Это хорошо сказывается на покупательной способности и позволяет банкам снижать процентные ставки, в том числе по кредитам для бизнеса", – добавил он.

Замглавы НБУ отметил, что международные резервы Украины сейчас находятся на более высоком уровне по сравнению с началом года ($25,2 млрд) и составляют свыше $26 млрд. Он добавил, что их уровень является достаточным для расчета по внешним обязательствам и для сглаживания рыночных колебаний.

Он также уточнил, что чистая покупка Нацбанком валюты в резервы с начала года в настоящее время составляет более $700 млн.

"Очень важным является продолжение сотрудничества с МВФ. Даже если в краткосрочной перспективе макроэкономической стабильности Украины ничего не угрожает, подушка безопасности и доверие от наших международных партнеров важны для долгосрочного развития и быстрого восстановления экономики после коронакризиса", – резюмировал Гелетий.

Теги: #нбу #гелетий #мвф
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