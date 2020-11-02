Экономика

16:18 02.11.2020

КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

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КС 3 ноября рассмотрит в закрытом режиме дело о конституционности закона о ФГВФЛ

Конституционный суд Украины (КС) 3 ноября продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", свидетельствует повестка дня суда.

Уточняется, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ни Фонд, ни Национальный банк Украины (НБУ) не смогут присутствовать на заседании из-за закрытого характера слушаний. 

В ФГВФЛ также отказались комментировать возможные последствия признания закона "О системе гарантирования вкладов физлиц" неконституционным, сославшись на риск получения обвинения в давлении на суд.

В пресс-службе НБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" пока не ответили.

Как сообщалось, 15 сентября КС завершил рассмотрение этого дела в открытой части заседания. Судьи уточняли, что решение КС будет обнародовано на его сайте. 

На соответствующем заседании глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным, указав на возможный подрыв доверия к банковской системе и разрушение системы гарантирования вкладов физлиц. 

"Я абсолютно уверен, что признание этого закона неконституционным разрушит систему гарантирования вкладов физлиц, подорвет доверие к банковской системе, сделает ее максимально уязвимой и навредит интересам миллионов вкладчиков", – сказал он в ходе заседания.

Шевченко подчеркнул, что принятие норм закона о ФГВФЛ обеспечило выполнение Украиной своих обязательств в рамках договора с ЕС и меморандума с МВФ, а признание его неконституционным будет свидетельствовать об отказе страны от ранее взятых на себя обязательств перед международными партнерами.

На заседании 15 сентября представитель президента Федор Вениславский также устно ходатайствовал о закрытии дела, поскольку лицо, направившее представление в КС Верховный суд Украины (ВСУ), на данный момент не существует (с декабря-2017 его заменил Верховный суд).

По словам одного из судей, такое ходатайство будет рассмотрено на закрытой части заседания. 

Как передавал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на соответствующем заседании присутствовали представители посольства США, ЕС и МВФ, а также директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, ее заместитель, Виктор Новиков, замминистра финансов, Юрий Драганчук, представитель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас и директор юрдепартамента НБУ Владислав Бедненко. 

Ранее сообщалось, что КС в июне 2020 года возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно материалам суда, рассматривается конституционность статьи закона, которой требования вкладчиков-физлиц, превышающие размер покрываемой Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) суммы (200 тыс. грн), были смещены с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ – с пятой на третью. В документе отмечается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В представлении также указано, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования детальности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.

В свою очередь директор-распорядитель ФГВФЛ, отреагировав на возобновление дела в КС, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать СНБО в связи с возникшей угрозой государственного масштаба в экономической сфере, отметив, что последствия использования соответствующего прецедента с представлением КС могут иметь "катастрофический характер" как для деятельности Фонда, так и для Кабинета министров и НБУ.

Рекрут подчеркнула, что признание неконституционности Фонда сделает невозможным выведение неплатежеспособных банков с рынка, а также удовлетворение требований их кредиторов, отменит требования к связанным с такими банками лицам по возмещению ущерба.

Помимо этого, Совет по финстабильности 30 июня принял решение о безотлагательном создании рабочей группы для разработки плана действий с целью минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае признания КС неконституционным закона о гарантировании вкладов физлиц.

Теги: #конституционный_суд #фгвфл
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