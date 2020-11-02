Большинство членов комитета НБУ за ставку 6% в 2020 г. и перспективу ее роста в 2021 г., другие ожидают снижения ставки в декабре-2020

Большинство членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ) ожидают сохранения учетной ставки на уровне 6% до конца 2020 года, несмотря на прогнозируемый рост инфляционных рисков, с перспективой ее повышения в следующем году, сообщается на сайте НБУ в понедельник.

Согласно сообщению, другие члены КМП считают, что усиление эпидемии может привести к необходимости поддержки экономической активности снижением ставки в ходе следующего (и последнего в этом году) собрания в декабре.

Участники Комитета согласились, что дальнейшая монетарная политика центробанка будет, в первую очередь, зависеть от развития эпидемической ситуации, а также от достижения прогресса в сотрудничестве с международными финансовыми партнерами, указала пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, по их мнению, на ней также могут отобразиться утвержденные параметры бюджетной политики.

Участники КМП также отметили, что при неустойчивом восстановлении внутреннего спроса и деловой активности, Нацбанк будет готов предоставить экономике дополнительный монетарный импульс, а при усилении инфляционного давления – повысить ключевую ставку, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, члены Комитета на собрании 21 октября приняли решение о сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых. Указывается, что такое решение проголосовали девять из 10 членов КМП, а один член предлагал снизить показатель до 5,75% годовых.

Пресс-служба НБУ уточнила, что на заседании присутствовали все члены КМП, в том числе глава НБУ Кирилл Шевченко, первая замглавы Екатерина Рожкова, заместители: Юрий Гелетий, Ярослав Матузка, Дмитрий Сологуб и Алексей Шабан, а также директора департаментов: Виталий Ваврищук (финстабильности), Владимир Лепушинский (монетарной политики и экономического анализа), Алексей Лупин (открытых рынков) и Юрий Половнев (статистики и отчетности).