Сохранение учетной ставки в 6% 21 октября поддержали 9 из 10 членов комитета НБУ, один был за 5,75%

Сохранение учетной ставки на уровне 6% на собрании 21 октября поддержали девять из 10 членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ), несмотря на существенную степень неопределенности и симметричный баланс инфляционных рисков, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Согласно сообщению, еще один член комитета высказался за необходимость снижения учетной ставки на 0,25 процентных пункта (п.п.) – до 5,75% ввиду того, что ухудшение эпидемической ситуации и возможное введение более жестких карантинных ограничений могут негативно сказаться на доходах населения, а также существенно сдержать и "без того неравномерное восстановление внутреннего спроса и экономической активности".

Как отмечает НБУ, девять членов комитета полагают, что с учетом вероятного усиления инфляционного давления в 2021 году снижать дополнительно учетную ставку нецелесообразно.