Экономика

10:12 02.11.2020

"Укрпошта" запустила программу чартерных перевозок в США, доставив первые 125 тыс. посылок самолетом "Руслан" в Нью-Йорк

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"Укрпошта" запустила программу чартерных перевозок в США, доставив первые 125 тыс. посылок самолетом "Руслан" в Нью-Йорк

АО "Укрпошта" в партнерстве с авиакомпаниями "Авиалинии "Антонова" и Windrose Airlines отправила в Нью-Йорк первый самолет Ан-124 "Руслан" с 125 тыс. посылок украинского малого и среднего бизнеса (140 млн грн в денежном эквиваленте).

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" в понедельник утром, в последующие месяцы компания в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines еженедельно будет отправлять самолеты различной конфигурации в соответствии с потребностями украинских экспортеров. Программа должна обеспечить бесперебойную доставку экспортных отправлений в США в период закрытых границ и отмененных авиарейсов.

"Новая чартерная программа с регулярными рейсами позволит нам обеспечить надежную доставку 75-80% экспортных отправлений в США. А вместе с пассажирскими авиалиниями мы обеспечиваем все 100%. Пока могу констатировать, что мы полностью готовы к высокому сезону, так особенно в этом году хочется порадовать наших клиентов своевременно доставленными новогодними подарками", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Теги: #укрпошта #сша #руслан
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