Экономика

09:51 02.11.2020

"Укрнафта" за 9 мес. увеличила чистый убыток в 8,5 раза

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"Укрнафта" за 9 мес. увеличила чистый убыток в 8,5 раза

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2020 года увеличила чистый убыток в 8,5 раза (на 2 млрд 726,742 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3 млрд 90,574 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев снизился на 24,6% (на 5 млрд 251,125 млн грн) – до 16 млрд 69,34 млн грн, валовая прибыль – втрое (на 6 млрд 981,988 млн грн), до 3 млрд 551,25 млн грн.

Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-сентябре 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,02% (на 0,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,134 млн тонн, но снизила газа – на 1% (на 8,9 млн куб. м) – до 861,8 млн куб. м.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

Теги: #укрнафта #убыток
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