Экономика

09:28 02.11.2020

Нефть WTI дешевеет после максимального месячного падения с марта, Brent опустилась до $36,74 за баррель

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Нефть WTI дешевеет после максимального месячного падения с марта, Brent опустилась до $36,74 за баррель

Цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца.

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:29 КСК в понедельник составляет $36,74 за баррель, что на $1,2 (3,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,8%). Декабрьский фьючерс, срок которого истек в пятницу, потерял в цене $0,19 (0,5%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $34,54 за баррель, что на $1,25 (3,49%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,38 (1,1%) - до минимума с 1 июня.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет "около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления".

"Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос", - сказал Паттерсон агентству S&P Global Platts.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Теги: #нефть
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