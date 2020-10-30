Экономика

19:52 30.10.2020

ГНС прогнозирует в 2020 г. рекордные 12,5 млрд грн платежей НДС с розничного рынка бытовой техники

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ГНС прогнозирует в 2020 г. рекордные 12,5 млрд грн платежей НДС с розничного рынка бытовой техники

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в 2020 году прогнозирует рекордные платежи налога на добавленную стоимость (НДС) с розничного рынка бытовой техники и электроники в сумме 11,8-12,5 мрлд грн по сравнению с 9,8 млрд грн в 2019 году и 9,5 млрд грн в 2018-м.

Согласно сообщению на сайте ведомства в пятницу, по итогам января-сентября этого года этот показатель уже достиг 8,85 млрд грн, в частности, с июня месячные платежи НДС с розничного рынка бытовой техники и электроники превышают 1 млрд грн.

"Это демонстрирует эффект детенизации, когда объем теневых операций сокращается, а детенизированную долю рынка занимает легальный бизнес, который платит налоги", - констатировали в ГНС.

Теги: #ндс #техника #налоговая
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