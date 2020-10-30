Экономика

19:23 30.10.2020

"Энергоатом" выступает за создание Набсовета исключительно после принятия закона о корпоратизации компании

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"Энергоатом" выступает за создание Набсовета исключительно после принятия закона о корпоратизации компании

НАЭК "Энергоатом" поддерживает создание Наблюдательного совета, но после принятия специального закона о его полноценной корпоратизации, заверил руководитель компании Петр Котин.

"Только полноценная корпоратизация после принятия специального закона позволит создать акционерное общество с учетом лучших мировых практик корпоративного управления и избежать негативного опыта корпоратизации в Украине. И только в таком обществе возможно будет создать эффективный коллегиальный орган надзора", – цитируется Котин на сайте НАЭК в пятницу.

При этом он назвал решение Министерства энергетики об объявлении конкурсного отбора кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов Наблюдательного совета "Энергоатома" "недопустимым, деструктивным и невозможным для реализации".

По его мнению, работа Наблюдательного совета на данном этапе, до проведения корпоратизации, приведет к управленческому хаосу и значительным финансовым потерям, учитывая, что только гонорар каждого члена Набсовета составит 300 тыс. грн в месяц.

"Теперь политика Минэнерго становится понятной: доводим компанию до банкротства, ведь долги перед "Энергоатомом" за последний месяц выросли еще на один миллиард и достигли почти 24 млрд грн, и передаем в частную собственность. Управлять этим процессом будет Наблюдательный совет из семи членов, четыре из которых – независимые. Сегодня, даже страшно представить последствия таких решений", – пояснил Котин.

Глава НАЭК уточнил, что вопрос формирования Набсовета рассматривался на совещании в Кабинете министров, в ходе которого все присутствующие согласились с подходом "Энергоатома", но в его протоколе впоследствии появились вопросы, которые не рассматривались, в частности, пункты 4 и 5 по созданию Наблюдательного совета без корпоратизации и специального закона, а также о передаче ядерных установок и материалов в частную собственность.

Приказ Минэнерго об объявлении конкурсного отбора на должности независимых членов наблюдательного совета ГП датирован 28 октября.

"Объявить конкурсный отбор кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов набсовета ГП НАЭК "Энергоатом", – закреплено в нем.

Само конкурсное объявление отсутствует на иноформресурсах правительства, Минэнерго и Минэкономики.

Ранее врио министра энергетики Ольга Буславец заявила, что рассчитывает на то, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий приступят к формированию набсовета "Энергоатома".

"Мы не ждем завершения корпоратизации, а уже сейчас, в соответствии с уставом, двигаемся к повышению эффективности управления компанией", – сказала она.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в конце сентября подготовила и передала на рассмотрения Кабинета министров проект постановления о передаче функций по управлению компанией от Министерства энергетики Кабмину.

Теги: #энергетика #атомная_энергетика
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