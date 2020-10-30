Экономика

18:37 30.10.2020

Капитал ПриватБанка за 9 мес. сократился на 8,5%

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Капитал ПриватБанка за 9 мес. сократился на 8,5%

Собственный капитал государственного ПриватБанка (Киев) за январь-сентябрь 2020 года сократился на 8,5% – до 49,88 млрд грн, в том числе накопленный дефицит увеличился на 2,8% – до 174,7 млрд грн, а уставный капитал сохранился на уровне 206,06 млрд грн, сообщается в квартальной отчетности на сайте банка в пятницу.

Согласно ей, активы ПриватБанка за девять месяцев возросли на 13% – до 350,06 млрд грн, в частности, денежные средства и их эквиваленты – на 16,4% (до 53,43 млрд грн), инвестиционные ценные бумаги по справедливой стоимости через прибыль или убыток – на 20,9% (до 102,41 млрд грн), через другой совокупный доход – в 1,4 раза (до 92,2 млрд грн).

Вместе с тем кредиты и авансы клиентам, выданные ПриватБанком, за этот период снизились на 1% (до 56,48 млрд грн), задолженность банков – в 1,9 раза (до 14,57 млрд грн) и инвестиционная недвижимость – на 12,1% (до 2,97 млрд грн).

В отчетности указывается, что обязательства банка за девять месяцев возросли на 17,6% – до 300,17 млрд грн, в том числе за счет трехкратного роста резервов и нефинансовых обязательств (до 10,17 млрд грн) и увеличения средств клиентов на 18,7% (до 285,611 млрд грн).

При этом ПриватБанк погасил заложенность перед Национальным банком Украины (НБУ), которая по состоянию на конец 2019 года составляла 7,721 млрд грн, а также сократил заложенность перед банками и другими финорганизациями с 201 млн грн до 5 млн грн.

Как сообщалось, чистая прибыль ПриватБанка по итогам января-сентября 2020 года составила 21,3 млрд грн, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Указывалось, что прибыль ПриватБанка за третий квартал составила 7,3 млрд грн и обуславливалась ростом комиссионных доходов на фоне восстановления деловой активности.

Согласно данным Нацбанка Украины, на начало сентября 2020 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал первое место среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #финрезультат #приватбанк
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