Экономика

16:38 30.10.2020

НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021

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НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что индекс потребительских цен после ускорения в первом квартале 2021 года (до 5,6%), по итогам второго выйдет за верхнюю границу целевого диапазона регулятора (6%), достигнув 6,2%, сообщается в инфляционном отчете на сайте регулятора в четверг вечером.

По оценкам Нацбанка, в третьем квартале следующего года инфляция ускорится до 6,9%, после чего снизится до 6,5% – в четвертом.

Нацбанк прогнозирует, что индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон НБУ (4-6%) только во втором квартале 2022 года. Указывается, что после замедления в первом до 6,1%, во втором, согласно ожиданиям регулятора, показатель составит 5,8%, в третьем снизится до 5,6%, а в четвертом достигнет 5%.

Как сообщалось, центробанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам 2020 года до 4,1%.

Ранее Нацбанк отмечал, он допускает кратковременное отклонение инфляции от цели для стимулирования возвращения экономики на путь устойчивого роста, но будет применять монетарный инструментарий для возвращения показателя в целевой диапазон в 2022 году.

Теги: #нбу #инфляция
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