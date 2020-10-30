Экономика

14:23 30.10.2020

Petrobras в III кв. сократила убыток с $9,7 млрд до $236 млн

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Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) в третьем квартале получила чистый убыток в $236 млн против прибыли $2,3 млрд годом ранее, сообщила компания.

Во втором квартале компания отразила в отчетности убыток в $9,7 млрд.

Убыток за девять месяцев 2020 года составил $10,4 млрд против прибыли $8,2 млрд в аналогичном периоде 2019 года.

Выручка от продаж за январь-сентябрь снизилась почти на 30%, до $39,8 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года. В третьем квартале она выросла до $13,1 млрд - это почти на 40% выше по сравнению со вторым кварталом, но на 32% ниже по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Чистый долг июле-сентябре сократился на 7%, до $66,2 млрд квартал к кварталу, и на 12% в годовом выражении.

Добыча углеводородов увеличилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,95 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По сравнению с июлем-сентябрем 2019 года добыча выросла на 2,6%.

В третьем квартале Petrobras увеличила продажи топлива на 18% благодаря восстановлению экономики, коэффициент загрузки НПЗ компании вырос с 70% во втором квартале до 83% в третьем.

Продажи нефти и нефтепродуктов в отчетный период составили 1,7 млн б/с против 1,5 млн б/с во втором квартале. Экспорт увеличился до 983 тыс. б/с (688 тыс. б/с пришлось на нефть) против 961 тыс. б/с во втором квартале (на нефть пришлось 741 тыс. б/с).

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Интерфакс-Украина
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