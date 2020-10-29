Экономика

16:20 29.10.2020

Отобрано шесть участков дорог Украины для передачи в концессию, запуск тендера планируется на 2021г

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Отобрано шесть участков дорог Украины для передачи в концессию, запуск тендера планируется на 2021г

Шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства в рамках этой программы на первом этапе.

Соответствующую программу представили министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков при участии заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе (Беларусь, Молдова и Украина) Арупа Банерджи, старшего специалиста по инвестициям IFC Олега Кудашова и главы Проектного офиса по развитию ГЧП SPILNO Тараса Бойчука.

Как сообщил глава "Укравтодора", в частности, среди указанных дорог: Харьков - Днепр - Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций - $370 млн; Борисполь - Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций - $180 млн; Херсон - Николаев (М-14) - реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $310 млн; Киев – Житомир - Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн; Ягодин – Ковель - Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн; Днепр - Кривой Рог - Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $290 млн.

Криклий, в свою очередь, сказал, что предложенная первой программой ГЧП в дорожной отрасли модель позволит привлечь на рынок украинских автодорог частных инвесторов. По его словам, в среднесрочной перспективе можно будет привлечь более $9 млрд частных инвестиций для восстановления и обслуживания свыше 4,5 тыс. км дорог государственного значения.

Он добавил, что международные консультанты, привлеченные группой Всемирного банка, уже завершили предварительное технико-экономическое обоснование указанных шести пилотных участков дорог, которые были отобраны для первого этапа проекта.

Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение 20-25 лет.

По словам Криклия, министерство намерено тендер объявить тендер в 2021 году. "Но для этого мы должны принять все необходимые законы", - добавил он.

Теги: #дороги #укравтодор #концессия
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