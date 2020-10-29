Экономика

15:25 29.10.2020

Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с ЕИБ – Шмыгаль

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Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с ЕИБ – Шмыгаль

Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), особенно в сфере финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, по результатам встречи Шмыгаля с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эриком де Загоном, в начале декабря правительственная делегация планирует посетить Брюссель и Люксембург для проведения заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС.

В ходе визита планируются также встречи с высокопоставленными лицами Европейского Союза, ЕИБ и Европейского банка реконструкции и развития.

"Рассчитываю, что мы можем разработать пакет инвестиционных предложений, которые могли бы подписать в декабре во время официального визита", - отметил премьер.

Шмыгаль также выразил надежду, что проекты, предусмотренные общими соглашениями, которые были заключены в ходе 22-го саммита Украина-ЕС 6 октября 2020 года, удастся реализовать быстрее.

Кроме того, стороны обсудили присоединение Украины к инициативе Европейского Союза Green Deal и реформу диджитализации.

Шмыгаль поддержал предложение главы представительства ЕИБ в Украине создать так называемые дашборды, на которых будет отображаться прогресс в реализации проектов, и дал соответствующие поручения.

Теги: #шмыгаль #еиб #кабмин
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