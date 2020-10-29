Экономика

15:05 29.10.2020

"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2021г

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"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2021г

"Укрпошта" начала подписную кампанию печатных изданий на первое полугодие 2021 года по электронной и печатной версиям каталога, сообщается на сайте компании.

Подписаться на газеты и журналы общегосударственной сферы распространения можно до 16 декабря 2020 года, на зарубежные - не позднее 3 декабря.

Даты завершения предоплаты на местные издания (областные, городские, районные) определяются в соответствии с договорами, заключенными с редакциями таких изданий.

Оформить подписку можно в более чем 11 тыс. отделениях "Укрпошты", у почтальонов, а также можно воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте компании.

Подписка печатных изданий осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством инфраструктуры тарифами.

В "Укрпоште" отмечают, что для подписки на 2021 год доступно более 3300 самых популярных изданий: более 1350 всеукраинских газет и журналов, более 1250 областных и районных изданий, а также около 700 зарубежных изданий.

"По подписке только на этот год "Укрпошта" доставит потребителям почти 240 млн экземпляров печатных медиа", - отметил директор департамента почтовых услуг Сергей Гречко.

Теги: #укрпошта #подписка
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