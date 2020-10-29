Экономика

15:06 29.10.2020

Вопрос агрострахования в Украине не только назрел, но и перезрел – Рожкова

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Вопрос агрострахования в Украине не только назрел, но и перезрел – Рожкова

Вопрос агрострахования в Украине не только назрел, но и уже перезрел, поскольку агросектор - один из драйверов экономики страны.

Такое мнение выразила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе презентации предложений к проекту изменений в закон о государственной поддержке сельского хозяйства Украины, совместно разработанных Нацбанком и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По ее словам, ранее принятые законодательные и нормативные акты были структурированы так, что не позволяли воспользоваться услугой ни аграриям, ни страховщикам, поскольку так называемый "пул страховщиков" был сформирован не совсем прозрачно, инструмент не работал много лет и не работает сейчас.

"Поэтому сегодня мы рады вместе с коллегами презентовать, как мы хотим в ближайшее время оживить этот инструмент, и очень надеемся, что он будет действенным и поможет нашим агропроизводителям и нашей экономике", отметила Рожкова.

При этом она сообщила, что основные положения законопроекта были поддержаны страховщиками при их обсуждении с рынком.

Первый замглавы центробанка выразила надежду, что документ удастся быстро провести через парламент, потому что он необходим при кредитовании: страхование снизит риски банков, соответственно, в дальнейшем можно будет говорить о снижении процентной ставки и т.д.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, работа над данным документом длится три-четыре месяца с привлечением профильных ассоциаций, международных экспертов и т.д.

По его словам, несмотря на то, что страховые продукты в Украине существуют по всем секторам, в аграрном возникла необходимость их урегулировать. Особенно эта потребность стала очевидной в связи с засухой этого года, которая затронула особенно южные области страны. Кроме того, этот вопрос очень актуален, поскольку идут глобальные изменения климата.

"Происходит постоянное повышение температуры. Среднегодовая температура в Украине, согласно данным Гидрометцентра, летом стала на 3% выше нормы и это уже становится не исключением, а погодной аномалией, практикой. Поэтому необходимо наработать документы, чтобы дать возможность фермерам пользоваться тем, чем пользуются во всем мире", - сказал он.

"Мы практически будем стоять у источников формирования рынка агрострахования, поскольку ранее принятые законы не работали. У нас есть поддержка президента Украины, премьер-министра, Национального банка - и это очень важно. Это комплексный законопроект, который включает и регуляторов, и рынки, и страховщиков. Сейчас законопроект подан на обсуждение органов исполнительной власти. Мы ожидаем комментарии от министерств. В результате позитивной поддержки он будет внесен от Кабинета министров в Верховную Раду. И мы надеемся и уверены в поддержке аграрного комитета, который активно поддерживает агрострахование", - отметил министр.

Теги: #рожкова #нбу #агрострахование
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