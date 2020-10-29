Глава "Укрзализныци" завершил формирование своей команды, правление еще не укомплектовано

АО "Укрзализныця" еще не завершила формирование состава правления.

"После двух месяцев работы в "Укрзализныце" мы, наконец, завершили формирование команды и сейчас представляю ее членов", - сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак на брифинге в четверг.

Экс-руководитель грузинской железной дороги Иракли Эзугбая в команде Жмака будет отвечать за грузовые перевозки, врио члена правления Роман Черницкий - за инфраструктуру, член правления Франтишек Буреш - за производственные процессы и вертикали, руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский - за пассажирские перевозки, директор по управлению персоналом и соцполитике компании Иван Синяков - за вопросы кадровой политики, а экс-и.о. главы правления Иван Юрик - за финансовую вертикаль.

"Дальнейшие шаги по формированию состава правления должен осуществить набсовет, и мы рассчитываем на их конструктивный подход. Но я хочу сказать: должность не является определяющей для того, чтобы быть членом нашей команды. Главное - обеспечить функционал и выполнение тех функциональных требований, которые ставятся перед членами команды", - подчеркнул Жмак.

По его словам, компания надеется на скорейшее назначение Кабинетом министров двух выбывающих членов набсовета и дальнейшее плотное сотрудничество между правлением и набсоветом "Укрзализныци".

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров Украины поручил "Укрзализныци" составить договор добровольного страхования ответственности главы правления и членов наблюдательного совета на срок их полномочий.