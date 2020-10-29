"Укрзализныця" ликвидировала дефицит локомотивов

АО "Укрзализныця" ликвидировало дефицит локомотивов, сообщил глава компании Владимир Жмак в ходе пресс-конференции в четверг.

"У нас есть первые небольшие достижения. За практически месяц с начала работы нам удалось достичь ликвидации дефицита локомотивов", - сказал он.

По его словам, на сегодня впервые за длительное время УЗ удовлетворяет все нужды в перевозках.

"Нет ни единой заявки на перевозку, которую "Укрзализныця" не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти. Мы можем вести все и делать это быстро", - добавил он.