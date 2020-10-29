Экономика

11:07 29.10.2020

"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

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"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

Компания "Пост Финанс", входящая в группу компаний "Нова Пошта", совместно с Ощадбанком запустила услугу верификации клиентов "Нова Пошта" при отправке и получении денежных переводов в отделении по ID-карте через POS-терминалы.

"Это значит, что клиенту не нужно передавать оператору физический документ для сканирования. Технология позволяет автоматически подтвердить личность и сохранить данные в системе NovaPay", - сообщила компания в четверг.

По словам СЕО "Пост Финанс" Андрея Кривошапко, благодаря запуску этой услуги время верификации сократилось до 20 секунд.

"Сейчас бесконтактные сервисы становятся чрезвычайно востребованными. В партнерстве с "Пост Финанс" мы первыми на рынке финтех презентуем инновационную разработку – идентификацию клиентов по их ID-картам через наши POS-терминалы, что делает систему хранения данных еще более безопасной", – отмечает директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

Как сообщалось, в июне 2020 года "Пост Финанс" запустила услугу получения международных денежных переводов через международную платежную систему RIA в отделениях "Новой Пошты".

В январе 2020 года "Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной.

Согласно данным Нацбанка, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа", конечным бенефициаром которой является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

ООО "Пост Финанс" (разработчик NovaPay) на рынке Украины с 2014 года и наряду с компаниями "Нова Пошта", "НП Логистик" и "Нова Пошта Глобал" (ранее "Нова Пошта Интернешнл") входит в группу компаний "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #пост_финанс #ощадбанк
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