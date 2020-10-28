"Нафтогаз" намерен активно участвовать в рынке газа для ТКЭ после его открытия

Группа "Нафтогаз" заинтересована в открытии газового рынка для предприятий теплокоммунэнерго и намерена выйти на этот рынок после отмены действующих для них спецобязательств (ПСО), сообщил глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович.

"Будем принимать участие в этом рынке, заинтересованы в каждом сегменте", – сказал он в ходе Шестого украинского газового форума-Восточно-европейского газового партнерства в среду.

При этом он отметил, что условия участия "Нафтогаза" в поставках ресурса для предприятий ТКЭ после отмены ПСО (планируется отменить с 1 мая 2021 года – "Энергореформа") будут зависеть от многих факторов.

"Участие в поставках для ТКЭ будет зависеть от политики государства, и даже не регуляторной. Вопрос в том, что будут делать местные органы власти относительно установления тарифа, что будет с теми ТЭЦ, которые находятся в управлении Фонда госимущества, что будут делать те, кто сейчас владеет предприятиями ТКЭ?", – отметил Рабинович.

При этом он выразил надежду на отмену ПСО и создание надлежащих условий для работы рынка после этого.

"В создании свободного рынка мы будем активно участвовать, мы убеждены, что ПСО должны быть отменены, но с надлежащими правилами функционирования рынка после их отмены", – сказал он.

В то же время Рабинович отметил, что ГПК, которой перешли в октябре как к поставщику последней надежды (ППН) несколько сотен потребителей, делает все, чтобы они стали ее постоянными клиентами.

"Мы очень заинтересованы в клиентах, мы предлагаем услугу как поставщик. Мы уже боремся за них. Если они нас выберут, потому, что у нас хороший сервис, хорошая цена, то почему бы нет", – пояснил глава ГПК, добавив, что компания никогда не скрывала своей заинтересованности в расширении клиентской базы.

При этом он отметил, что у потребителя сейчас есть все возможности сделать выбор своего поставщика, поскольку доступна вся необходимая для этого информация и есть здоровая конкуренция,

По словам Рабиновича, в частности, на востоке страны, откуда к ППН перешло много потребителей, очень активную позицию занимает поставщик электроэнергии Yasno энергохолдинга ДТЭК, имеющий большую клиентскую базу.

"Мы с ними сотрудничаем абсолютно нормальным способом", – пояснил Рабинович.

Отмечая, что через несколько месяцев после открытия рынка для бытовых потребителей, не наблюдается слишком большой их активности в этом направлении, Рабинович прогнозирует, что эта ситуация со временем изменится.

"Люди еще не до конца разобрались, недостаточно информированы. Когда разберутся, будет очень много переходов", – прогнозирует он.

При этом он предположил, что открытие рынка газа для бытовых потребителей положительно повлияет в будущем на процесс открытия рынка электроэнергии, "поскольку к нему потребитель уже будет намного больше готов".

Как сообщалось, ООО "ГПК "Нафтогаз Украины" с 1 октября начал обслуживать более 410 тыс. бытовых потребителей, как поставщик "последней надежды".

По данным НКРЭКУ, от ПАО "Донецкоблгаз" перешли 404,549 тыс. потребителей, ДП "Монтажник" – 3,157 тыс., ООО "Газпостачсервис" – 2,316 тыс., ПАО "Мелитопольгаз" –1,388 тыс., ПАО "Львовгаз" – 0,001 тыс. В частности, "Монтажник" на своем сайте уведомил о намерении прекратить лицензионную деятельность по поставке и распределению газа.

Бытовые потребители смогут получать газ от ППН сроком до 60 дней, за это время они должны найти себе нового поставщика.

С 1 октября переход бытовых потребителей газа к ППН происходит автоматически в случаях: банкротство или ликвидация предыдущего поставщика; приостановление или аннулирование лицензии на поставку газа предыдущего поставщика; отсутствие подтвержденной номинации у действующего поставщика на точку выхода к ГТС, отсутствие бытового потребителя (точки коммерческого учета) в реестре потребителей любого поставщика на информационной платформе Оператора ГТС.

С 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно, а потребитель имеет возможность сменить поставщика.

Согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.