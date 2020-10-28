Экономика

19:43 28.10.2020

Премьер Украины заявляет о быстром сближении позиций с МВФ

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Премьер Украины заявляет о быстром сближении позиций с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной в среду встречи с Международным валютным фондом (МВФ) заявляет о быстром сближении позиций.

"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – написал глава правительства в телеграмм-канале, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.

"Крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ, высказав мнение, что задержка финансирования связана с противодействием отдельных людей, работающих против государства.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand by фактически поставлена "на паузу", а решение Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Раде с налоговыми исключениями лишь добавляет вопросов.

Ранее в сентябре представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Он напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ.

Теги: #премьер #мвф
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