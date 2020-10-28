Экономика

12:21 28.10.2020

Мы не останавливали ни одного дорожного проекта во время пандемии - глава Укравтодора Кубраков

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Мы не останавливали ни одного дорожного проекта во время пандемии - глава Укравтодора Кубраков

Борьба с экономическими последствиями коронавируса так же важна, как и организация сопротивления самой болезни. Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По этой причине название специального фонда, выделенного для борьбы с болезнью, не полностью отражает его предназначение, указывает Кубраков.

"Весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса - не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда, который получил название "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями". Такое название действительно фокусирует внимание исключительно на медицинских мероприятиях - потому что речь идет о борьбе с болезнью, а не с последствиями коронакризиса", - сказал он.

Государство поступило правильно, используя эти средства не только на обеспечение системы здравоохранения, но и на сглаживание экономических последствий пандемии, считает глава Укравтодора.

"Как подтверждают исследования Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, экономические последствия коронакризиса могут привести к большему количеству смертей, чем собственно от болезни", - отметил Кубраков.

По его словам, Укравтодор эффективно распорядился средствами спецфонда: "Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается - план в 4000 км будет выполнен".

"По свидетельствам экспертов Всемирного банка, последствия коронакризиса для Украины меньше, чем для соседних стран. Один из факторов - это непрерывный поток инвестиций в инфраструктуру. Ведь, напомню, что мы не останавливали ни одного дорожного проекта за все время пандемии", - подчеркнул он.

Также он сообщил, что 35 млрд грн на инфраструктуру планировалось выделить еще в начале года, до пандемии.

"В открытом доступе официальная презентация наших планов - где сумму в 35 млрд грн мы даем третьим источником "Большого строительства" дорог, как "дополнительное бюджетное финансирование". Это должны были быть деньги Нафтогаза, который он получил от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда", - объяснил Кубраков.

Теги: #кубраков
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