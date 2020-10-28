МАУ прекращает работу еще 5 зарубежных представительств в связи с сокращением штата

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) решила прекратить деятельность структурных подразделений в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата.

Как отмечается в сообщении авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение было принято в связи с сокращением штата работников МАУ и уменьшением затрат на представительства.

В частности набсовет МАУ принял решение о прекращении деятельности структурных подразделений МАУ в Швейцарской Конфедерации, в Королевстве Испания, в Итальянской Республике, в Федеративной Республике Германия и в Республике Австрия.

Как сообщалось, в сентябре МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.