Экономика

18:58 27.10.2020

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

4 мин читать
"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, в последние 10 лет инвестировал в экологические проекты более $344 млн и намерен вложить в них еще $413 млн до 2025 года, заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков, выступая на международной конференции Steel Success Strategies (Нью-Йорк, США), проходящей в текущем году в формате онлайн.

По его словам, с 2017 года стоимость CO2 существенно выросла и в дальнейшем контроль над выбросами углекислого газа будет еще больше ужесточаться. Некоторые игроки уже ищут новые стратегические способы создания стоимости за счет снижения затрат на выбросы CO2, в частности, переходом на использование технологий прямого восстановления стали (DRI) а также использование водорода в качестве восстановителя.

В свою очередь Украина достигла самого значительного сокращения выбросов CO2 в Европе. Вместе с тем введение в Европе механизма регулирования углеродных выбросов (CBAM, принятие European Green Deal Investment Plan – ИФ) является новым вызовом для торговли и промышленности ЕС.

Топ-менеджер отметил, что "Метинвест" следит за всеми событиями, связанными с CBAM в ЕС и намерен представить свое видение относительно CBAM в Еврокомиссию в рамках проводимых в настоящее время общественных консультаций. По мнению "Метинвеста", действующая в настоящее время модель перекатных предприятий (использующих слябы неевропейских заводов – ИФ) приносит пользу рынку ЕС и не должна подвергаться дискриминации в рамках CBAM.

Гендиректор также сообщил, что компания активно проводит диджитализацию процессов, пилотные проекты демонстрируют потенциал и проблемы цифровизации в условиях "Метинвеста". В частности, использование математических моделей для планирования цепочки уголь-кокс-чугун позволило оптимизировать угольную шихту с учетом влияния качества получаемого кокса для дальнейшего использования в доменных печах. В результате произошло снижение стоимости угольной шихты на 1,7%, или на около $20 млн в год.

Использование методов искусственного интеллекта для управления термобалансом доменных печей позволило снизить содержание кремния в чугуне на 0,15 п.п. - с 0,65% до 0,50%, а экономия составила $30 млн в год.

Отвечая после выступления на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о проблеме оттока квалифицированных кадров за границу, в частности в Польшу, с которой в последнее время столкнулись украинские предприятия, Рыженков отметил, что "Метинвест" был, пожалуй, одним из первых промпредприятий, создавших полноценную программу, направленную на удержание высококвалифицированных сотрудников в компании, и к настоящему времени уже достигнуты успешные результаты таких действий.

"Пиковый отток ключевых технологов из наших активов в 2017 году составлял до 25% в год, сегодня мы стабилизировали его на уровне не более 8-9%. Это означает, что мы больше не теряем ключевые знания и имеем управляемое обновление команды", - констатировал онлайн-собеседник агентства.

По его словам, компания реализовала комплексную программу: пересмотрела политику вознаграждений и мотивации, внедрила инструменты, которые позволили вовлечь весь наш персонал в снижение затрат и повышение операционной эффективности бизнеса. Кроме того, основной упор делается на безопасность, комфорт и условия труда сотрудников.

Отвечая на вопрос о деятельности группы в направлении цифровизации и автоматизации логистических процессов, гендиректор отметил, что в настоящее время реализуется ряд цифровых проектов. "В логистике мы ориентируемся на задачи оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с использованием ERP-систем. Мы уделяем внимание эффективному использованию собственного транспорта и взаимодействию с нашими перевозчиками. Например, до конца года планируем оптимизировать распределение заявок на ж/д перевозки между операторами. А для распределения автотранспорта используем собственную эффективную онлайн-платформу для проведения тендеров. Автоматизируем процесс отслеживания вагонов и соблюдения сроков доставки сырья компаниям и грузов для наших клиентов", - сказал Рыженков, добавив, что также внедряются новшества в документооборот, большая часть документов уже переведена на EDI (электронный обмен данными) и группа активно участвуем в проекте Мининфраструктуры по преобразованию в электронную форму накладных (CMR). Для автоматизации торговых складов тестируется SAP EWM, где уже используется QR-кодирование, электронная очередь грузовиков, управление через приложение.

Касаясь вопроса ужесточения экотребований, топ-менеджер напомнил, что согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина обязалась привести свое законодательство в области охраны окружающей среды и изменения климата в соответствие с законодательством ЕС. По изменению климата Украина приняла необходимые законы. Ожидается, что украинские предприятия представят свои первые планы мониторинга в начале 2021 года.

В то же время украинские и европейские промпредприятия не работают на равных условиях, к примеру, в области возможностей привлечения долгосрочного финансирования для проектов модернизации. У "Метинвеста" есть амбициозные планы по приведению деятельности в соответствие с европрактиками, но компания должна финансировать такие проекты исключительно собственными силами.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 27.10.2020
Зеленский обсудил с французским инвестором перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли

Зеленский обсудил с французским инвестором перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли

18:26 27.10.2020
Украинский независимый морской профсоюз обращает внимание международных организаций на проблемы экологии морских вод возле Крыма

Украинский независимый морской профсоюз обращает внимание международных организаций на проблемы экологии морских вод возле Крыма

21:44 26.10.2020
"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

18:00 26.10.2020
Количество и разнообразие страховщиков Украины позволяет иностранным инвесторам выбрать объект максимально соответствующий потребностям - мнение

Количество и разнообразие страховщиков Украины позволяет иностранным инвесторам выбрать объект максимально соответствующий потребностям - мнение

15:59 26.10.2020
Госэкоинспекция на следующей неделе выставит "ArcelorMittal Кривой Рог" претензии за загрязнение окружающей среды

Госэкоинспекция на следующей неделе выставит "ArcelorMittal Кривой Рог" претензии за загрязнение окружающей среды

10:02 26.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

16:42 24.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

16:18 24.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

18:12 22.10.2020
"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

16:23 20.10.2020
"Метинвест Диджитал" стал IТ-партнером ПУМБа по внедрению облачных продуктов Microsoft

"Метинвест Диджитал" стал IТ-партнером ПУМБа по внедрению облачных продуктов Microsoft

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Госдолг Украины в сентябре сократился на 2,6% в долларах и вырос на 0,32% в гривне - Минфин

Продажи ОВГЗ на первичных аукционах обвалились до 0,4 млрд грн

Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Госдолг Украины в сентябре сократился на 2,6% в долларах и вырос на 0,32% в гривне - Минфин

Продажи ОВГЗ на первичных аукционах обвалились до 0,4 млрд грн

Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель

"Укрзализныця" намерена до конца 2020г построить новый ж/д мост на Закарпатье

Северодонецкий "Азот" возобновит выпуск медицинского кислорода

Совет НБУ заявляет о заказных публикациях в СМИ, направленных на разбалансирование его работы

Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА