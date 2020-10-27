Цена газа для населения на ноябрь повысилась приблизительно на треть по сравнению с октябрем

Наиболее низкую цену за кубометр природного газа населению в ноябре, как и в октябре, предложила ГК "Нафтогаз Украины" – 6,33 грн за кубометр, что на 1,6 грн или 34,7% выше ее предложения в предыдущем месяце, таковы результаты исследования проекта "ГазПравда".

Согласно его результатам, обнародованным во вторник, всего на три копейки выше цена газа у ООО "Кировоградская областная энергопоставляющая компания" – 6,36 грн/куб. м. (в октябре не участвовала в исследовании). Дальше в рейтинге идут ООО "Львовэнергосбыт" с ценой в 6,62 грн/куб. м и ООО "ВКФ Теплобуд" c 6,65 грн/куб. м (по обеим компаниям нет данных октября), а также "TAS Energy" с ценой 6,84 грн/куб. м, что на 1,35 грн выше предложения октября.

Самая высокая цена у "Запорожгазсбыт" – 8,96 грн/куб. м, что на 2,11 грн, или почти на 31% больше, чем самое высокое предложение на октябрь, заявленное ООО "Одессагаз-Поставка" – 6,85 грн/куб. м.

Большинство из 42 компаний, участвующих в исследовании – 28 поставщиков – в ноябре предложили цену газа от 8 грн почти до 9 грн за куб. м, в то время как в октябре 34 компании из 41 участвующей в исследовании предлагали цену в диапазоне от 6 грн до 6,85 грн/куб. м, остальные – ниже.

Согласно исследованию, газсбыты, аффилированные с облгазами, обеспечивающими поставками большинство населения в определенных регионах, в ноябре продолжили примененную впервые в октябре практику отказа от единой цены.

В исследовании отмечается, что тарифы таких газсбытов оказались в ноябре самыми высокими – от 8,8 грн до 8,96 грн за кубометр (в октябре по данным рейтинга они составляли от 6,6 грн до 6,8 грн за кубометр).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям.

Согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.