Госдолг Украины в сентябре сократился на 2,6% в долларах и вырос на 0,32% в гривне - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в сентябре 2020 года сократился на 2,6% в долларах - до $82,89 млрд и вырос на 0,32% в гривне - до 2,345 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в сентябре этого года в долларовом выражении снизился на 2,68% - до $72,99 млрд, в гривневом – вырос на 0,23%, до 2,065 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах снизился на 3,63% - до $41,95 млрд.

Гарантированный государством долг в сентябре этого года сократился на 1,98% - до $9,9 млрд, в гривне вырос на 0,97% до 280,12 млрд грн.

С начала года совокупный госдолг Украины снизился на 1,75% в долларовом эквиваленте и возрос на 9,52% в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам сентября снизилась до 36,98%, в СПЗ - 15,39%, в гривне - до 33,45%, а возросла в евро - до 13,48% и японской иене - 0,69%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в августе ослабился до 28,3 грн/$ по сравнению с 27,48 грн/$ в августе, однако на начало года курс гривни составлял 23,69 грн/$1.