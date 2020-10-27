Экономика

17:44 27.10.2020

Продажи ОВГЗ на первичных аукционах обвалились до 0,4 млрд грн

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Продажи ОВГЗ на первичных аукционах обвалились до 0,4 млрд грн

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло провести лишь один результативный аукцион из четырех запланированных и привлечь 0,4 млрд грн по сравнению с 5,7-6 млрд грн на аукционах неделю и две недели тому назад.

Минфин согласился продать лишь годичные бумаги под прежнюю ставку 10,3%, отказав шести из 12 заявок на общую сумму 0,36 млрд грн (по номиналу), в которых ставки доходили до 11%.

Помимо этого, продавец проигнорировал шесть заявок на общую сумму 0,15 млрд грн, поданных на покупку четырехлетних ОВГЗ по ставкам от 11,4% до 12,5% годовых.

От планов выставления на аукционы 6-мес. и 21-мес. бумаг после консультаций с участниками рынка Минфин отказался.

Теги: #овгз #минфин
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