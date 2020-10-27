Экономика

17:08 27.10.2020

"Укрзализныця" намерена до конца 2020г построить новый ж/д мост на Закарпатье

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"Укрзализныця" намерена до конца 2020г построить новый ж/д мост на Закарпатье

Специалисты филиала "Центр строительства и ремонта инженерных сооружений" АО "Укрзализныця" (УЗ) приступили к капитальной реконструкции металлического моста на участке Королево – Солотвино, около с. Грушово в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении сайте медиацентра УЗ "Магистраль", в настоящее время на указанном участке курсируют пассажирские поезда Киев – Солотвино, Львов – Солотвино и грузовые поезда, что вывозят продукцию местных промышленных предприятий.

"После демонтажа старого моста, который прослужил уже не одно десятилетие, строители приступили к забиванию железобетонных свай, на которые будет опираться конструкция нового моста", - сообщает УЗ.

Строители планируют завершить монтаж моста в декабре текущего года.

Теги: #укрзализныця #мост #закарпатье
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