"Укрзализныця" намерена до конца 2020г построить новый ж/д мост на Закарпатье
Специалисты филиала "Центр строительства и ремонта инженерных сооружений" АО "Укрзализныця" (УЗ) приступили к капитальной реконструкции металлического моста на участке Королево – Солотвино, около с. Грушово в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении сайте медиацентра УЗ "Магистраль", в настоящее время на указанном участке курсируют пассажирские поезда Киев – Солотвино, Львов – Солотвино и грузовые поезда, что вывозят продукцию местных промышленных предприятий.
"После демонтажа старого моста, который прослужил уже не одно десятилетие, строители приступили к забиванию железобетонных свай, на которые будет опираться конструкция нового моста", - сообщает УЗ.
Строители планируют завершить монтаж моста в декабре текущего года.