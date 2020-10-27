ОАСК открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ по иску нардепа Волынца

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца (фракция "Батькивщина") к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка, сообщил Волынец во вторник.

"Хочу сообщить общественности, что ОАСК Киева по моему обращению относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – написал он на своей Facebook-странице.

Согласно данным суда, открыто производство в деле по иску нардепа Волынца, зарегистрированному 12 октября.

Как сообщалось, ОАСК 12 октября зарегистрировал иск Волынца к Кабмину об увольнении с должности члена НКРЭКУ Тарасюка. Волынец объяснил свои действия "выявленными в действиях Тарасюка грубыми нарушениями действующего законодательства".

Он также сообщил, что получил ответ на свой запрос от министра юстиции, подтверждающий, что глава НКРЭКУ не проходил спецпроверку перед назначением на должность члена комиссии в 2019 году.

Ранее ОАСК на своем сайте сообщил, что решает вопрос об открытии производства по иску Волынца. При этом суд отмечает, что народный депутат просит признать противоправной бездеятельность Кабмина в части отсутствия распоряжения об увольнении Тарасюка с должности члена НКРЭКУ и просит обязать Кабмин выдать соответствующее распоряжение.