Экономика

14:34 27.10.2020

Кабмин перенаправил 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний на ремонт дорог

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Кабмин перенаправил 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний на ремонт дорог

Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн из проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог во Львовской области.

Соответствующее решение от 21 октября 2020 года №1276-р обнародовано на сайте правительства.

Согласно ему, всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 млн грн.

Средства также получило Минобразования на реставрацию главного корпуса ЛНУ им.Ивана Франка в сумме 20 млн грн, создание международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета в сумме 7,2 млн грн и реставрацию староакадемического корпуса Братского монастыря в сумме 6 млн грн.

Кроме того, средства также получило Минэнерго. В частности, на развитие производственных мощностей Новокостантиновской шахты в сумме 10 млн грн.

Теги: #дороги #бюджет #здравоохранение #кабмин
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