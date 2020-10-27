Экономика

14:03 27.10.2020

Минфин отчитался об использовании 34,1 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

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Минфин отчитался об использовании 34,1 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

Кассовые расходы Фонда по борьбе с COVID-19 составили 52% его общего бюджета – 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов во вторник.

"По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% общей суммы", – указано в сообщении.

Согласно обнародованной Минфином информации, на здравоохранение из Фонда потрачено 5,8 млрд грн (или 35% из 16,3 млрд грн выделенных).

Уточняется, что на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 624 млн грн, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 571 млн грн, а на повышение надбавок и доплат медработникам – 2,7 млрд грн.

Минфин уточнил, что средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

Кроме того, из соответствующего фонда на соцзащиту было использовано 9,3 млрд грн (или 89% из предусмотренных 10,4 млрд грн), на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн (91% из 2,7 млрд грн) и на строительство и ремонт дорог – 16,3 млрд грн (47% из 35 млрд грн).

Отмечается, что на поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий по состоянию на 23 сентября было использовано 6 млн грн (или менее 1% из 1 млрд грн), а на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда – 162 млн грн (31% из 524 млн грн).

Теги: #коронавирус #фонд #минфин
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